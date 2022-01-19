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Российский профессор связала темпы вакцинации с мутациями коронавируса

Профессор Орлова: низкие темпы вакцинации позволяют коронавирусу мутировать

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В настоящий момент вакцинация от COVID-19 в стране ведется медленно, что позволяет коронавирусу мутировать. О такой связи заявила профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Ивановской медакадемии Светлана Орлова во время трансляции, запись которой опубликована в группе правительства Ивановской области во «ВКонтакте».

Она объяснила, что вакцинация эффективна только в случае, когда ее темпы очень высокие. «Если бы мы могли хотя бы за три месяца провести вакцинацию 80-90 процентов населения нашей страны, а лучше бы, конечно, всего мира, мы бы давным-давно с этой инфекцией справились», — сказала профессор.

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Она уточнила, что важно не только пройти вакцинацию, но и своевременно сделать повторную прививку. Длительность жизни иммунных комплексов имеет свой срок, отметила специалист, а значит при подъеме заболеваемости у организма должна быть хорошая защита.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн заявил, что омикрон-штамм коронавируса может стать последним, который удерживает пандемию. По мнению специалиста, новый вариант инфекции ждет самоликвидация.

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Никита Абрамов
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