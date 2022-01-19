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Попавшую в летевший в Сочи самолет молнию сняли на видео

Пассажирка «Уральских авиалиний» сняла попавшую в самолет молнию на камеру

Попавшую в заходящий на посадку в Сочи самолет молнию удалось снять на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал телеканала РЕН ТВ.

Сообщается, что момент попадания молнии в воздушное судно запечатлела на камеру одна из пассажирок самолета «Уральских авиалиний», летевший 18 января по маршруту Москва — Сочи. На кадрах, снятых из иллюминатора, видно крыло лайнера — через несколько секунд яркая вспышка озаряет корпус самолета, также слышны перепуганные крики туристов.

18 января в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» при заходе на посадку в аэропорту Сочи попала молния. Как заявили в пресс-службе авиагавани, воздушное судно было отстранено от полетов для проверки технического состояния. Пассажиров переоформили на следующий рейс перевозчика.

Ранее в январе самолет не смог приземлиться в аэропорту Сочи с первого раза из-за сильного штормового ветра. На размещенных в сети кадрах запечатлено снижение воздушного судна, маневру которого мешают порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду. Почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, лайнер снова взлетел и ушел на второй круг.

Дарья Рыбак
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