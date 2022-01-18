Опасная посадка самолета в Сочи попала на видео и удивила пользователей сети

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Сочи с первого раза из-за сильного штормового ветра. Неудачная посадка попала на видео, его опубликовал Instagram-аккаунт @sochi__today, освещающий жизнь курортного города.

На размещенных в сети кадрах запечатлено снижение воздушного судна, маневру которого мешают порывы ветра, достигающие 30 метров в секунду. Почти коснувшись взлетно-посадочной полосы, лайнер снова взлетает и уходит на второй круг.

Опасная посадка удивила пользователей сети — подписчики восхитились работой пилотов. «Настоящие профессионалы, всем ветрам назло!», «Уйти на второй круг — верное решение в такой ситуации», «Аж дух захватило. Браво пилотам, что за секунды могут принять правильное решение», — писали они.

Некоторые поделились своими эмоциями и переживаниями от увиденного. «Это очень жутко», «Если бы я была в этом самолете, то ревела бы от страха», «Дух захватывает от звука турбин», — отмечали юзеры.

Другие оставляли ироничные комментарии под постом. «Если воспринимать как неожиданную экскурсию, то очень даже ничего», «Летающий завод по производству кирпичей», — писали они.

17 января власти Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильных снегопадов. Спасатели порекомендовали горожанам и туристам быть осторожными, выходя на улицу.