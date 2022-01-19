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Агата Муцениеце заявила о желании купить дом

Российская актриса Агата Муцениеце планирует потратить на дом более 20 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала о своем желании приобрести дом. На недвижимость она готова потратить десятки миллионов рублей. Своими планами она поделилась в интервью для YouTube-канала консалтинговой компании SharesPro.

По словам актрисы, из крупных инвестиций она планирует вложить средства в частный дом. «Я хочу деревянный, с баней, небольшой, с милым участком», — заявила Муцениеце.

На данный момент актриса занимается поиском подходящего варианта. В общей сложности она готова потратить на новую недвижимость более 20 миллионов рублей.

В ноябре 2021 года Муцениеце рассказала, что в ходе развода с актером Павлом Прилучным забрала себе квартиру в Москве, а ему оставила загородный дом, который находился в ипотеке. Актриса приобрела квартиру в браке, до переезда она успела сделать ремонт.

Татьяна Волкова
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