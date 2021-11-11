Агата Муцениеце рассказала о разделе имущества с Прилучным

Российская актриса Агата Муцениеце рассказала, что в ходе развода с актером Павлом Прилучным забрала себе квартиру в Москве. Подробностями раздела имущества она поделилась в шоу «Есть вопросики». Запись передачи была опубликована на YouTube-канале блогерши Иды Галич.

Во время разговора Муцениеце подтвердила, что после развода оставила бывшему супругу загородный дом, который находился в ипотеке. Вместе с двумя детьми она переехала в московскую квартиру, которую приобрела еще в браке с Прилучным. На данный момент жилье принадлежит актрисе, до переезда она успела сделать там ремонт.

Муцениеце подчеркнула, что честно поделила имущество с бывшем мужем, а во время принятия решения у пары не было разногласий. «Про имущество мы вообще не ссорились и не делили. Это было сразу понятно. Я сказала, что возьму квартиру и буду жить в городе, а ты делай, что хочешь. Вообще в целом оставаться там, где произошел разрыв семьи, мне кажется, тяжело. И он этот дом продал, я уверена», — заявила актриса.

Прилучный и Муцениеце официально развелись в июне 2020 года. Они не явились в суд лично, а провели процедуру при помощи общего адвоката. Между бывшими супругами не возникло вопросов. О разделе имущества и выплате алиментов они договорились без помощи юристов.