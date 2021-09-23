Агату Муцениеце заподозрили в романе с мужем актрисы из сериала «Слуга народа»

Российскую актрису Агату Муцениеце заподозрили в романе с женатым коллегой Артемом Алексеевым. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что актер был университетской любовью Муцениеце. Кроме того, незадолго до развода с Павлом Прилучным она рассказала о своем участии в спектакле «Рядовые», в котором играет и Алексеев.

Ранее супруга артиста, звезда сериала «Слуга народа» Галина Безрук заявила об изменах мужа. «Мой "любящий" муж получает отнюдь не дружескую поддержку у своей старой знакомой, которая недавно была в похожей ситуации и на всю страну произносила громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами», — написала Безрук.

Она не стала раскрывать имя любовницы мужа, но назвала ее поведение лицемерным. По словам Безрук, этой женщине верила вся страна. Сама Муцениеце пока никак не комментировала предполагаемую связь с Алексеевым.

Безрук также обвинила супруга в насилии, заявив, что тот ударил ее ногой в живот. Артистка заявила, что он постоянно пьет спиртное, из-за чего неоднократно подвергал жизнь их ребенка опасности.

3 сентября сообщалось, что 38-летнего Артема Алексеева экстренно госпитализировали с острым психозом. Изначально медики связали поведение артиста с употреблением наркотических веществ, однако эти подозрения не подтвердились. Позднее они поняли, что у него произошел нервный срыв. Алексеев поругался с женой, забрал дочь и ходил с ней по городу.

Прилучный и Муцениеце развелись в июне 2020 года. Несколькими месяцами ранее актриса в слезах рассказала о бытовом насилии и пьянстве мужа в период самоизоляции.