Мать троих детей разрешила дочерям делать все и описала последствия

Мать троих детей из Португалии объяснила, почему перестала запрещать детям что-либо и решила разрешать им делать все, что им захочется. Историю безотказной матери и последствий ее решения публикует The Sun.

40-летняя Таня Биба рассказала, что перебралась в Португалию из Великобритании с двумя дочерями — семилетней Табитой и четырехлетней Лолой. Старший сын женщины, 17-летний Себастьян, остался с отцом. «У Табиты и Лолы нет четкого режима сна, им разрешено просыпаться, когда они хотят, и они сами решают, что им делать и есть в течение дня», — описала свои принципы воспитания Биба.

Женщина считает, что так дети учатся самостоятельно принимать решения и прислушиваться к себе и своему телу. Биба не водит дочерей в детский сад и в школу — они целыми днями играют дома, а по вечерам ходят с матерью встречать закаты.

Поскольку у матери троих детей и по совместительству лайф-коуча свободный график работы, она и дочери просыпаются, когда захотят. Девочки сами выбирают еду на завтрак, и Биба им никогда не отказывает, даже если они решают перекусить печеньем или макаронами с сыром.

«Если бы больше мам следовали моему примеру, у них были бы более здоровые и счастливые дети: у них было бы меньше истерик, меньше стресса и меньше проблем с психическим здоровьем», — заявила Биба.

Женщина призналась, что не всегда придерживалась такого подхода, старшего сына она кормила строго по часам и при первой возможности отдала в ясли.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok под ником @craftedandcozy заставила семилетнего сына платить за услуги ЖКХ и интернет. По словам женщины, она составляет сыну список заданий на каждый день и за выполнение каждого из них платит один доллар.