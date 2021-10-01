Мать заставила семилетнего сына платить за ЖКХ и разозлила других родителей

Мать платила сыну за выполнение домашних дел и выставляла ему счет за ЖКХ

Пользовательница TikTok под ником @craftedandcozy заставила семилетнего сына платить за услуги ЖКХ и интернет. О необычном способе воспитания она рассказала в видео и разозлила других родителей.

По словам женщины, она составляет сыну список заданий на каждый день, и за выполнение каждого из них платит один доллар (73 рубля). В список входят домашние дела и личная гигиена: убраться в комнате, почистить зубы и заправить кровать. Мальчик также должен класть свои грязные вещи в бачок для белья.

В конце месяца у ребенка накапливается определенная сумма денег, и мать выставляет ему счет, который он должен оплатить. В него входит аренда жилья за пять долларов (364 рубля), а также электричество и интернет, по два доллара (146 рублей) за услугу. В итоге выходит девять долларов (656 рублей) ежемесячно, которые мать кладет на его банковский счет.

По мнению пользовательницы, так ее сын учится распоряжаться деньгами — часть из них он тратит на свои интересы, а часть — на оплату жизненно необходимых вещей.

Видео набрало почти три миллиона просмотров и множество комментариев. Некоторые пользователи посчитали идею женщины интересной и захотели опробовать подход на своих детях. Другие обвинили ее в том, что она лишает сына беззаботного детства. «Дети должны оставаться детьми. У них еще будет время подумать об оплате счетов, когда они вырастут», — написала одна пользовательница.

Ранее сообщалось, что одинокая мать четырех детей устала одевать их по утрам и нашла странный способ сэкономить время. Она рассказала о нем на форуме Mumsnet и разозлила других родителей.