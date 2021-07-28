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Мать придумала способ заставить ребенка убираться и разозлила других родителей

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Фото: Unsplash

Женщина выложила фотографию письма, которое она написала сыну от имени Зубной феи, и разозлила других родителей. На фото и комментарии, которые появились в закрытом британском Facebook-сообществе Clean, Declutter, Organise Your Home UK («Уберись, расхламись и организуй пространство в доме»), обратило внимание The Sun.

Автор поста поделилась способом заставить сына убраться в комнате. Она решила обратиться к мальчику от лица Зубной феи, которая, по легенде, дает ребенку небольшую сумму взамен выпавшего у него молочного зуба, который надо положить под подушку перед сном. Письмо гласило: «Я пыталась зайти к тебе в комнату и забрать твой зуб, но на полу валялось так много игрушек, что я споткнулась и упала. Я собираюсь вернуться вечером, пожалуйста, уберись к этому времени, чтобы я не упала снова».

Мнения пользователей в комментариях разделились. Одни родители впечатлились идеей женщины и захотели опробовать ее на своих детях. Другие заверили автора публикации в том, что ее план не сработает, а некоторые осудили выходку матери. «Это жестоко и бессмысленно. Пусть ваш ребенок просто так уберется в комнате», — написал один из них. Другой добавил: «Виноват, попробовал такой прием со своей дочерью. У нее было разбито сердце, она плакала, но в комнате было чисто».

Ранее американка из штата Алабама придумала способ уложить двухлетнего сына спать и прославилась в сети. Она пошла на хитрость и создала собственного «клона» из плюшевой обезьяны и парика.

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