Все успевающая «ленивая» мать троих детей раскрыла секрет эффективности

Мать троих детей из американского штата Коннектикут рассказала, как у нее получается справляться с материнством, все успевать и не особо напрягаться. Женщина выложила ролик в YouTube, в котором раскрыла секрет эффективности в воспитании детей, и прославилась в сети.

У домохозяйки Аманды Мелроуз (Amanda Melrose) трое детей: шестилетняя дочь Пейтон и полуторагодовалые близнецы Уилла и Трей. Американка ведет блог о родительстве и выложила ролик в TikTok, в котором один близнец укусил второго. Комментаторы обвиняли Мелроуз в том, что она никак не вмешалась в конфликт. В ответ женщина выложила большое видео под названием «Я ленивая мама, и мне не стыдно».

В ролике она рассказала, что у ее детей нет распорядка дня — они просыпаются, когда хотят, едят, когда проголодаются, и ложатся спать, когда устают. По ее словам, такой подход позволяет найти наиболее комфортный «интуитивный график», основанный на потребностях детей. «Если дети просыпаются ночью, я не пытаюсь уложить их спать и не сижу рядом с их кроватями. Я просто приношу их к себе в комнату, и мы засыпаем все вместе — так у меня получается спать достаточно», — сказала она.

Также американка призналась, что приняла решение не отдавать старшую дочь и близнецов в школу, а обучать их самостоятельно, чтобы не вставать рано каждое утро, не собирать всех детей и не делать обязательные домашние задания. Женщина подчеркнула, что в ее семье ценится образование, но не в классическом виде. «Мои дети обучаются каждый день. Мы ходим в музеи и учимся конкретным вещам, но процессом управляют они — я ориентируюсь на их интересы и желания. Однако, если мои дети захотят пойти в школу, я не буду препятствовать», — прокомментировала она.

Американка предпочитает не вмешиваться в игры и взаимодействие детей до тех пор, пока в этом не будет необходимости, — она дает им максимальную свободу. Если женщина что-то не разрешает детям, то она аргументированно объясняет отказ.

Мелроуз активно привлекает старшую дочь к помощи по дому и приучила девочку убирать за собой после еды и игр. Она планирует использовать этот же подход и с близнецами, когда те подрастут.