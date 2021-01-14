Замужняя женщина завела любовника и преуспела в воспитании детей

Замужняя женщина преуспела в воспитании детей и решила семейные проблемы благодаря тому, что завела роман на стороне. Ее история появилась на портале Mamamia.

У рассказчицы, пожелавшей сохранить анонимность, есть два сына. По ее словам, обычно дети хулиганят и отказываются ее слушать. Однако после того, как она завела любовника, отношения в семье улучшились. После встреч с новым партнером женщина становилась более расслабленной и реагировала на плохое поведение детей спокойнее.

«Не поймите меня неправильно. Я не пытаюсь доказать, что измена супругу может стать решением семейных проблем, — объяснила она. — Даже тогда я понимала, что поступаю плохо. Но быть раздраженной и депрессивной, находясь в несчастливом браке, тоже плохо».

По ее словам, став счастливее, она заметила, что ее дети тоже выглядят радостнее и меньше ругаются. Раньше она с раздражением реагировала на любую их оплошность. Но теперь она приходит домой в хорошем расположении духа и разрешает все семейные конфликты спокойно.

Она вспоминает, как однажды ехала на машине с детьми, и те начали ссориться. У старшего сына разрядился гаджет, и мальчик захотел посмотреть видео на YouTube на девайсе младшего брата, но тот отказался делиться. Мать попросила спокойным тоном перестать спорить и посмотреть ролик вместе. При этом она утверждает, что раньше могла завестись и накричать на детей, не добившись никаких результатов.

В этом же случае дети умолкли и послушно сделали так, как попросила их мать. «Все благодаря моей реакции. До того, как я начала изменять, ситуация закончилась бы совсем иначе. Сейчас я слишком счастлива, чтобы злиться», — отметила рассказчица.

В итоге женщина все же чувствовала вину за измены мужу и спустя некоторое время подала на развод. По ее словам, роман с любовником быстро закончился, однако он помог ей не только разобраться в отношениях с супругом, но и стать лучшей матерью.

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