Мать нашла странный способ сэкономить время утром и разозлила других родителей

Одинокая мать четырех детей устала одевать детей по утрам и нашла странный способ сэкономить время. Она рассказала о нем на форуме Mumsnet и разозлила других родителей.

Женщина обратилась к пользователям Mumsnet в разделе Am I Being Unreasonable («Все ли я делаю правильно?»). Она столкнулась с серьезной проблемой: каждое утро ей приходится тратить много времени на сборы детей в школу и в сад. К моменту, когда все четверо одеты и готовы выходить, школьный автобус обычно уже уезжает, и многодетной матери приходится самой вести детей в школу. Женщина отчаялась и решила попробовать найти метод ускорить сборы.

«Однажды я прочитала, что одна мать одевает своих детей в школу с вечера — они ложатся спать в одежде», — написала автор поста. Она спросила других родителей форума, нормально ли, что она хочет опробовать этот способ и на своих детях. «Кто-нибудь еще бы поступил так? Или я сошла с ума, если думаю об этом?», — спросила она. Пост собрал множество комментариев, в большинстве из которых пользователи отнеслись к затее с осуждением. «Нет. Это очень негигиенично, и их одежда будет выглядеть ужасно», — сказал один из них. «Нет, это отвратительно», — добавил другой.

Ранее сообщалось, что женщина выложила фотографию письма, которое она написала сыну от имени Зубной феи, и разозлила других родителей. Она решила обратиться к мальчику от лица Зубной феи, которая, по легенде, дает ребенку небольшую сумму взамен выпавшего у него молочного зуба, который надо положить под подушку перед сном.