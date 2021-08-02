Женщина назвала сына уродливым и разозлила других родителей

31-летняя медсестра отделения интенсивной терапии для новорожденных Эмили Кроссан (Emily Crossan) из английского города Рагли, графство Стаффордшир, сравнила своего сына с садовым гномом и разозлила других родителей. На фото и комментарии, которые появились в закрытом Facebook-сообществе для родителей, обратило внимание Daily Star.

Кроссан выложила фотографию трехлетней давности, на которой ее новорожденный сын Айзек лежит у нее на коленях со смешным выражением лица — рот мальчика широко открыт, а удивленные глаза смотрят в потолок. Женщина написала, что если бы у него была шляпа и удочка, то «он бы смог сойти за садового гнома». Медсестра рассказала, что она привыкла к «забавно выглядящим» малышам и добавила, что Айзек вскоре перерос фазу «уродливого ребенка» и в шесть месяцев стал выглядеть лучше.

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Большинству пользователей пост британки показался забавным, и они в ответ поделились смешными снимками собственных детей. Однако некоторые родители раскритиковали Кроссан и назвали пост «отвратительным». Одна женщина обвинила ее в том, что она высмеивает ребенка.

Но Эмили отмахнулась от критики, сказав, что она любит своего сына «больше всего на свете» и с нетерпением ждет возможности посмеяться над этими фотографиями вместе с Айзеком, когда он подрастет. «Я решила разместить эти фотографии в родительской группе в Facebook, потому что это показалось мне веселым, и я просто хотела, чтобы другие родители тоже посмеялись», — сказала она.

Ранее сообщалось, что женщина выложила фотографию письма, которое она написала сыну от имени Зубной феи, и разозлила других родителей. Мать пыталась хитростью заставить ребенка убраться в комнате.