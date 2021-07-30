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Мужчина отказался звать дочь на свадьбу из-за «изысканного вкуса» невесты

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Фото: Wedding Dreamz / Unsplash

Мужчина не позвал девятилетнюю дочь на свадьбу из-за того, что его невеста не любит детей. Он пожаловался, что девочка обиделась на него, в посте на сайте Reddit и разозлил комментаторов.

46-летний пользователь, чье имя не называется, поделился историей в сабреддите AmItheAsshole («А не сволочь ли я?») Он рассказал, что собирается жениться во второй раз. После первого брака у него остались две дочери: старшей 18 лет, а младшей — девять.

По словам автора, его невеста обладает «изысканным и необычным вкусом», поэтому они организовали роскошную дорогую свадьбу. При этом у торжества есть одна особенность — на празднике не должно быть детей, потому что женщина их не любит.

Старшая дочь жениха сможет присутствовать на свадьбе, потому что она уже взрослая и сумела выстроить хорошие отношения с мачехой, а вот младшей в списке гостей не оказалось. «Младшая дочка хотела пойти выбирать платье вместе с невестой и старшей сестрой, потому что думала, что ей тоже нужно подобрать наряд. Тогда я объяснил ей, что свадьба только для взрослых, и она на нее не сможет пойти», — написал мужчина.

Слова отца разозлили девочку и довели до слез. Она несколько дней не могла «отпустить ситуацию» и продолжала обижаться.

Пользователи осудили поступок мужчины. Один из них написал: «Я не понимаю, почему вы хотите жениться на человеке, который так сильно не любит ваших детей».

Ранее сообщалось, что женщина выгнала зятя из дома после того, как он испортил помолвку ее дочери. Мужчина начал неуместно шутить и оскорблять невесту.

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