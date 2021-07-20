Женщина узнала причину безуспешных попыток забеременеть и развелась с мужем

Женщина развелась с мужем после того, как узнала причину неудачных попыток забеременеть. Об этом сообщается в рубрике The Divorce Diaries («Дневники разводов») на сайте Nine News.

Когда будущий муж Эшли (Ashley), Мэттью (Matthew) (имена изменены), сделал ей предложение, пара обсудила совместные планы на будущее. Так, на вопрос мужчины про желание завести детей женщина ответила: «Если это случится, то случится. Пусть судьба распорядится сама, а я буду счастлива в любом случае».

Спустя четыре года брака Эшли почувствовала, что ее отношение к материнству изменилось — она захотела забеременеть и рассказала о своем желании мужу. Мужчина разозлился и напомнил ей, что они якобы планировали жизнь без детей. Супруги несколько недель спорили, пока однажды Мэттью не предложил попробовать завести ребенка.

По словам женщины, она обрадовалось решению мужа и первые шесть месяцев попыток забеременеть были полны радости и надежд. Однако старания не приносили результата, и супруги обратились к врачу. Специалист сообщил, что многие пары пытаются забеременеть в течение года, и это нормальный срок.

Через год Эшли по-прежнему не была беременна. Тогда медики предложили пройти обследование не только ей, но и ее мужу. «Я думала, что Мэттью будет согласен, и записала нас обоих на прием, но вместо этого он взорвался. Он сказал, что если у нас не получается, то значит, не судьба, и нам стоит оставить все как есть», — рассказала женщина.

Вскоре выяснилось, что Эшли не могла забеременеть из-за веской причины — ее супруг признался, что еще в первом браке сделал вазэктомию, поскольку его бывшая жена не хотела детей. Шокированная женщина приняла решение развестись с мужем. Сейчас она работает с психотерапевтом, который помогает ей пережить предательство и обман.

Ранее сообщалось, что жительница Британии развелась с мужем из-за его работы без выходных. Подавая заявление на развод, она сослалась на «неразумное поведение» супруга.