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Президент Ирана совершил намаз в Кремле после переговоров с Путиным

Tasnim: президент Ирана Раиси совершил намаз в Кремле после переговоров с Путиным

Фото: Tasnim / Telegram

Президент Ирана Эбрахим Раиси после переговоров с президентом России Владимиром Путиным совершил вечерний намаз в здании Кремля. Фотографию иранского лидера во время вечерней молитвы опубликовало агентство Tasnim в Telegram.

На кадре изображен Раиси на специальном молитвенном коврике в Екатерининском зале Кремля, где прошла встреча двух лидеров.

Главы России и Ирана встретились в Кремле 19 января. Это первый визит Раиси в Москву с момента вступления в должность в августе прошлого года. Они обсудили санкции США, двусторонние отношения России и Ирана, в частности, увеличение объема торговли между двумя государствами, а также иранскую ядерную сделку.

Российский лидер подчеркнул, что хотел бы услышать позицию Раиси по ситуации СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. «Ленты.ру»).

Марина Совина
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