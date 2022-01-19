Путин заявил о желании услышать позицию президента Ирана по ядерной сделке

Президент России Владимир Путин заявил о желании услышать позицию иранского лидера Ибрахима Раиси по ситуации вокруг иранской ядерной сделки. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что для него важно узнать мнение президента Ирана по поводу СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — прим. «Ленты.ру»).

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что шансы на достижение решения по возврату США и Ирана к СВПД по иранской ядерной программе повысились. По его словам, переговоры в Вене набрали ход, что является положительным моментом.

27 октября официальный представитель Госдепартамента заявил, что Соединенные Штаты согласны возобновить переговоры по ядерной сделке с Ираном. Кроме того, американская сторона готова вернуться в Вену, достичь договоренностей по СВПД, а также воплотить их в жизнь.

15 декабря Иран заявил, что вернется к СВПД, если США полностью отменят все санкции против Тегерана и не выйдут из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. В Соединенных Штатах в ответили, что готовы снять с Ирана санкции, но только те, что противоречат СВПД.