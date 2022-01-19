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Молдавия попросит у НАТО помощи по выводу российских войск из Приднестровья

Молдавия планирует ввести в Приднестровье международную миротворческую миссию

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Молдавия активизирует усилия, направленные на вывод российских миротворческих сил из Приднестровья, и будет добиваться введения в регион гражданской миссии с международным мандатом. Об этом говорится в Индивидуальном плане сотрудничества Кишинева и НАТО (IPAP), который был утвержден правительством страны в среду, 19 января, сообщает «Интерфакс».

Как следует из текста документа, Кишинев планирует активизировать переговоры по ситуации в регионе в формате «пять плюс два» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и Евросоюза). Для организации встреч власти республики попросят помощи у западных дипломатов, а также будут добиваться введения на спорные территории «многонациональной гражданской миссии с международным мандатом» и постепенного вывода российских войск.

По данным агентства, страны альянса планируют утвердить план на следующей неделе. Как заявил на этот счет министр иностранных дел республики Нику Попеску, новое соглашение «никак не нарушит принципа нейтралитета», который закреплен в Конституции страны.

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«Молдова сохраняет свое суверенное право самостоятельно принимать решения относительно уровня сотрудничества в разных областях, включая обеспечение своей безопасности», — пояснил Попеску.

Отмечается, что, помимо приднестровского конфликта, документ затрагивает вопросы участия молдавских военных и в других международных операциях, в том числе на территории сербского Косово. Кроме того, согласно плану, военнослужащие республики начнут проходить ежегодную подготовку под эгидой ООН и ОБСЕ для участия в миротворческих миссиях.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не собирается ввести страну ни в один военный альянс, в том числе НАТО. Она пояснила, что отказ от участия в таких блоках — принципиальная позиция страны, которая желает вести лишь мирные переговоры «ради движения вперед».

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Михаил Кириллов
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