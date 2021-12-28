Президент Молдавии отказалась вести страну в НАТО

Молдавия не представляет угрозы ни для одного соседнего государства, а потому не планирует вступать ни в один военный альянс, в том числе НАТО. Об этом заявила президент республики Майя Санду, ее слова цитирует Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

«У нас в Конституции написано, мы нейтральная страна. Никто Конституцию не менял, нет сегодня такой инициативы», — сказала глава государства. Она пояснила, что отказ от военных блоков — принципиальная позиция страны, которая желает вести мирные переговоры ради «движения вперед».

Санду добавила, что стране пока рано задумываться о сроках вступления в Евросоюз (ЕС) из-за невыполнения властями «домашней работы», предусмотренной соглашением об ассоциации. «Пока мы далеки от выполнения этих условий», — подчеркнула президент.

Ранее Санду выразила надежду на мирный диалог в разрешении конфликта России и Украины из-за ситуации в Донбассе. Политик подчеркнула, что Молдавия хотела бы сохранять нейтралитет во внешней политике, однако этому мешает «присутствие иностранных войск на ее территории».