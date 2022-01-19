Россиянка раскритиковала жалующихся на разруху в Крыму туристов

Россиянка побывала в Крыму и рассказала, какой категории туристов не подойдет отдых на полуострове. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор раскритиковала путешественников, которые жалуются на разруху, низкий уровень сервиса, отсутствие фешенебельных отелей и невозможность расплачиваться банковской картой в некоторых местах.

По ее мнению, в Крым стоит ехать в первую очередь любителям красивой природы, походов, архитектуры разный стилей и диких пляжей, а также «мечтателям, любителям старины и красивых садов». «Тем, кто сможет жить без приложения с такси и умеет одним жестом руки остановить автобус на трассе, не стесняется путешествовать автостопом», — добавила она.

При этом россиянка отметила, что в регионе есть много мест и для ценителей комфорта, однако такой формат отпуска будет довольно затратным. Поэтому туристам, которые собираются приехать в Крым исключительно для пляжного отдыха, она посоветовала сделать выбор в пользу Турции.

«В том, что мы видим, в первую очередь отражается наш же внутренний мир, а вот об этом уже стоит задуматься...» — резюмировала блогерша.

В декабре власти Крыма отказались от введения курортного сбора для туристов, а также подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем. Взимание сбора планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.