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Россиянка раскритиковала жалующихся на разруху в Крыму туристов

Туристка раскритиковала путешественников, жалующихся на низкий уровень сервиса в Крыму

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянка побывала в Крыму и рассказала, какой категории туристов не подойдет отдых на полуострове. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, автор раскритиковала путешественников, которые жалуются на разруху, низкий уровень сервиса, отсутствие фешенебельных отелей и невозможность расплачиваться банковской картой в некоторых местах.

По ее мнению, в Крым стоит ехать в первую очередь любителям красивой природы, походов, архитектуры разный стилей и диких пляжей, а также «мечтателям, любителям старины и красивых садов». «Тем, кто сможет жить без приложения с такси и умеет одним жестом руки остановить автобус на трассе, не стесняется путешествовать автостопом», — добавила она.

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При этом россиянка отметила, что в регионе есть много мест и для ценителей комфорта, однако такой формат отпуска будет довольно затратным. Поэтому туристам, которые собираются приехать в Крым исключительно для пляжного отдыха, она посоветовала сделать выбор в пользу Турции.

«В том, что мы видим, в первую очередь отражается наш же внутренний мир, а вот об этом уже стоит задуматься...» — резюмировала блогерша.

В декабре власти Крыма отказались от введения курортного сбора для туристов, а также подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем. Взимание сбора планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии.

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Мария Гейн
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