В Крыму отказались от курортного сбора для туристов

Власти Крыма заявили, что не планируют вводить курортный сбор для туристов, а также подготовили законопроект о признании утратившим силу закон о нем. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в министерстве курортов и туризма республики, взимание курортного сбора планировалось в Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии. Однако городские советы данных муниципальных образований решили отказаться от участия в эксперименте. «Другие регионы заявки на включение в состав эксперимента не подавали», — уточняется в сообщении.

По словам заместителя министра курортов и туризма республики Юлии Мартыненко, пополнение бюджета региона планируется за счет легализации малых средств размещения.

Ранее в декабре стало известно, что в 2022 году в Сочи увеличат размер курортного сбора для туристов с 10 до 50 рублей. Соответствующие поправки в закон приняли депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в среду, 22 декабря. На других территориях региона сбор повысится до 30 рублей.