Новые iPhone нашли в России

В базе Евразийской экономический комиссии (ЕЭК) появились новые устройства Apple. На это обратили внимание авторы франкоязычного блога Consomac.

Судя по документации, новые устройства американского бренда появились на сайте ЕЭК 18 января. Обнаруженные в базе, но еще не выпущенные модели iPhone имеют идентификаторы A2595, A2783 и A2784. Планшеты iPad, которые нашли журналисты, имеют идентификаторы A2588, A2589, A2591, A2696, A2757, A2759, A2761, A2766 и A2777. Всего в отчете фигурируют 12 позиций.

Авторы полагают, что зарегистрированные идентификаторы принадлежат различным смартфонам серии iPhone SE, анонс которых ожидается весной. Также в ближайшие несколько месяцев Apple может представить новое поколение планшетов iPad Air.

«Подобные документы Евразийской экономической комиссии неоднократно предвещали выпуск новых продуктов Apple на протяжении многих лет, включая несколько моделей Mac, iPhone, iPad, iPad Pro, Apple Watch и AirPods», — отметили журналисты. Регистрацию устройств в базе ЕЭК требуют российские законы, так как смартфоны, планшеты и прочие девайсы поддерживают функции шифрования (криптографии).

Ранее известный аналитик Росс Янг (Ross Young) перечислил характеристики будущего смартфона iPhone SE. По данным специалиста, аппарат будет иметь 4,7-дюймовый IPS-дисплей и поддержку работы в сетях 5G.