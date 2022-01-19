Блинкен не передаст Лаврову письменный ответ на предложения РФ по безопасности

Американская сторона не планирует передавать главе МИД России Сергею Лаврову письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе на переговорах в Женеве. Так высказался о возможности передачи ответа госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что для Вашингтона остается неясным, какие предложения Москвы можно считать центральными. По его словам, некоторые из них, с точки зрения США, являются непроходными. Блинкен также подчеркнул, что американская сторона намерена продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией для урегулирования ситуации вокруг Украины насколько долго, насколько это возможно.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил «Ленте.ру», что Вашингтон готов к налаживанию «содержательного и взаимного» диалога с Москвой по вопросам безопасности. «Мы посмотрим, готова ли Россия сделать то же самое», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.