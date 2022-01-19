Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Блинкен не передаст Лаврову письменный ответ на предложения РФ по безопасности

Госсекретарь США Блинкен не представит Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности

Фото: Jonathan Nackstrand / Reuters

Американская сторона не планирует передавать главе МИД России Сергею Лаврову письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности в Европе на переговорах в Женеве. Так высказался о возможности передачи ответа госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что для Вашингтона остается неясным, какие предложения Москвы можно считать центральными. По его словам, некоторые из них, с точки зрения США, являются непроходными. Блинкен также подчеркнул, что американская сторона намерена продолжать дипломатическое взаимодействие с Россией для урегулирования ситуации вокруг Украины насколько долго, насколько это возможно.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил «Ленте.ру», что Вашингтон готов к налаживанию «содержательного и взаимного» диалога с Москвой по вопросам безопасности. «Мы посмотрим, готова ли Россия сделать то же самое», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Андреева
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Главного врача больницы СИЗО «Матросская тишина» обвинили по двум статьям УК
В Польше побоялись приманки «Газпрома»
США увеличат военную помощь Украине и усилят сотрудничество из-за России
Транзит газа через Украину рекордно рухнул
Пассажиры разобрали машину каршеринга на части ради продажи
Боровшегося с коррупцией в Минобороны россиянина осудили на пять лет
Обвиненный в изнасиловании несовершеннолетней принц Эндрю исчез из соцсетей
В Швейцарии возбудили уголовное дело о копировании данных россиянина Клюшина
Продюсер рассказал о сотнях миллионов рублей «под подушкой» Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter