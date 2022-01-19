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В Госдепе заявили о готовности наладить диалог с Россией

Госдепартамент США: посмотрим, готова ли Россия к содержательному диалогу по безопасности

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Соединенные Штаты выразили готовность к налаживанию «содержательного и взаимного» диалога с Россией по вопросам безопасности. Об этом «Ленте.ру» в среду, 19 января, заявил представитель Госдепартамента США.

«Мы посмотрим, готова ли Россия сделать то же самое», — сказали во внешнеполитическом ведомстве. В Госдепе отказались сообщать, направил ли Вашингтон свои ответы на российские предложения по гарантиям безопасности.

Ранее в среду замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что ни США, ни НАТО до сих пор не предоставили России письменных ответов на ее предложения по гарантиям безопасности. Несмотря на то что Москва идет на диалог, ее стремление к сотрудничеству не находит отклика у западных партнеров, считает дипломат.

Как ожидается, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен лично встретятся в Женеве 21 января. Перед этим американский дипломат посетит Киев и Берлин. Блинкен охарактеризовал предстоящую встречу с Лавровым как дипломатическую попытку снизить напряженность вокруг «неспровоцированного наращивания» российской военной мощи у границ Украины.

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Валентина Шварцман
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