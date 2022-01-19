Россия призвала США остановить поставки вооружения на Украину

США должны прекратить поставки вооружения «воинствующему украинскому режиму» и перестать посылать инструкторов для содействия в сооружении военных баз и проведении учебно-тренировочных мероприятий. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы призываем американских коллег — делали это на прошлой неделе и будем делать дальше — заняться конкретными делами по части принуждения Киева к неукоснительному и полноформатному выполнению Минских соглашений», — сказал дипломат.

Ранее Рябков заявил, что ситуация с безопасностью в Европе критическая исключительно по вине США и НАТО.

Более того, стороны до сих пор не предоставили России письменных ответов на ее предложения. Несмотря на то что Москва идет на диалог, ее стремление к сотрудничеству не находит отклика у западных партнеров, считает замглавы МИД.