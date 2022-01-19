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В Москве уровень госпитализаций не изменился при росте заболеваемости COVID-19

Оперштаб: в Москве не увеличивается число госпитализаций при росте заболеваемости COVID-19

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В Москве на фоне роста заболеваемости COVID-19 практически не увеличивается число госпитализаций. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с инфекцией.

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По данным оперативного штаба, за сутки в столице выявили 8 795 новых случаев коронавируса, госпитализирован 861 пациент с COVID-19.

Неделю назад, 12 января, в Москве зафиксировали в два раза меньше случаев заражения — 4 008. При этом число госпитализаций составило 777, что на 84 меньше, чем сегодня, 19 января.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост заболеваемости в стране не привел к увеличению числа госпитализаций. Именно госпитализация является основным показателем опасности коронавирусной инфекции, подчеркнул он.

За минувшие сутки в России выявили 33 899 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране заболели 10 899 411 человек. За сутки скончались 698 пациентов с COVID-19, выздоровели —  22 920.

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Анастасия Шейкина
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