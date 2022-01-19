Эксперты назвали ключевые направления работы депутатов новой волны

Депутаты новой волны приняли участие в прямом эфире, организованном Экспертным институтом социальных исследований. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева и заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова подвели итоги первых 100 дней работы в Госдуме VIII созыва. Руководитель департамента региональных программ института Дарья Кислицына модерировала дискуссию.

Как отмечается, активная законотворческая деятельность, постоянная работа с избирателями и помощь конкретным социальным группам, нуждающимся в поддержке, стали ключевыми направлениями работы депутатов новой волны во время осенней парламентской сессии.

Также было отмечено, что депутаты активно участвовали в разработке и принятии социально ориентированных законопроектов. Жанна Рябцева разрабатывала правила, которые обязывают владельцев опасных производственных объектов устранять накопленный экологический вред, а Ольга Амельченкова включилась в разработку законопроектов, связанных с поддержкой многодетных и неполных семей.

«Мы стали свидетелями того, как наказы, данные депутатам, трансформировались в законы, и это дорогого стоит. За свои слова отвечаем», — отметила Жанна Рябцева.

Как подчеркнули в институте, работа депутатов тесно сопряжена с работой фракции «Единая Россия». Так появилась инициатива Дмитрия Хубезова о включении в законопроект о федеральном бюджете на 2022-2024 годы расходов на заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов.

Ранее глава думской фракции партии Владимир Васильев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак обозначили приоритетные направления работы в интересах страны и людей в весеннюю сессию Госдумы. Ключевое из них — реализация Народной программы.

Еще одно направление работы депутатов новой волны — общение с избирателями, интенсивность которого после выборов многократно усилилась. В адрес Ольги Амельченковой поступило более тысячи обращений от граждан, 90 процентов из которых уже проработаны.

«Нужно отрабатывать каждое обращение быстро и эффективно, люди этого очень ждут. Не терять связь с нашими избирателями — самое важное, поэтому к нам всегда можно обратиться и получить помощь», — заключила она.

Дмитрий Хубезов рассказал, что его личный номер телефона указан в Instagram-профиле, а во время региональной недели депутат находится на связи с избирателями в круглосуточном режиме.

Кроме этого, каждый из депутатов новой волны помогает гражданам, нуждающимся в социальной поддержке. Ольга Амельченкова ежедневно заботится о ветеранах и оказывает им адресную помощь. Дмитрию Хубезову удалось решить ряд проблем детей с сахарным диабетом 1 типа в Рязанской области, обеспечив их системами непрерывного мониторинга глюкозы. Все участники прямого эфира также участвуют в акции #МыВместе.

