В Минобороны заявили о возвращении всех миротворцев ОДКБ из Казахстана

Все миротворческие подразделения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), включая военную технику и вооружение, вернулись из Казахстана. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Сегодня последние четыре самолета военно-транспортной авиации ВКС России приземлились на подмосковном аэродроме в Чкаловском», — говорится в сообщении.

На воздушных суднах вернулись домой военнослужащие и техника командования миротворческим контингента во главе с командующим миротворческим контингентом ОДКБ в республике генерал-полковником Андреем Сердюковым

Ранее Сердюков оценил работу миротворцев ОДКБ. По его мнению, военнослужащие справились с поставленной задачей в Казахстане, а также проявили профессионализм.

Силы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Он обратился к военному блоку за помощью из-за массовых беспорядков в республике, с которыми местные силовики не смогли справиться.