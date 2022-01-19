Командующий миротворцами ОДКБ оценил их работу в Казахстане

Миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) справились с поставленной задачей в Казахстане, а также проявили профессионализм. Их работу оценил командующий миротворческим контингентом ОДКБ в республике генерал Андрей Сердюков, пишет РИА Новости.

По его словам, против миротворцев не было допущено ни одной провокации. Кроме того, они проявили высокую готовность к действиям и организованность, подчеркнул Сердюков.

В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане принимали участие контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам была доверена охрана стратегически важных объектов. Так, например, армянский контингент охранял хлебный комбинат «Аксай» и насосную станцию «Дружба», а таджикистанский — алма-атинскую ТЭЦ-1.

Силы ОДКБ прибыли в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева. Он обратился к военному блоку за помощью из-за массовых беспорядков в республике, с которыми местные силовики не смогли справиться. Токаев сообщил о случаях дезертирства среди сотрудников органов государственной безопасности, а также анонсировал реформы спецслужб. При этом министры силового блока сохранили посты в новом правительстве.