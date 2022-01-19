Мобильные операторы прокомментировали сообщения о росте цен

Российские мобильные операторы прокомментировали сообщения о повышении цен на архивные тарифы. Представители компаний пообещали заранее сообщить абонентам о росте цен, пишет «Звезда».

Подорожание связано с ростом стоимости содержания и строительства сетей, в частности — оборудования и его доставки, с увеличением цен на электроэнергию и услуги, которые закупаются у внешних подрядчиков, рассказали в пресс-службе МТС. Также на изменение тарифов влияют возложенные на операторов обязательства по исполнению регуляторных требований, добавили там.

«Мы рассматриваем возможность изменения цен на часть архивных тарифов, абонентов предупредим заранее и предоставим возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», — отметили в пресс-службе «Билайн».

Ранее сообщалось, что компания в ближайшее время планирует поднять цены на архивные тарифы на 10 процентов. Сделать это задумали и другие операторы сотовой связи: так, с февраля повышение планирует «МегаФон», потом — Tele2, а МТС в начале года уже сообщил абонентам, что стоимость тарифов при сохранении набора услуг вырастет на 60 рублей.