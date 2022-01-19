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Операторы сотовой связи задумали поднять цены

«Коммерсантъ»: «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 поднимут цены на архивные тарифы

Фото: Unsplash

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») в ближайшее время планирует поднять цены на архивные тарифы на 10 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Поднять цены задумали и другие операторы сотовой связи: так, с февраля повышение планирует «МегаФон», потом — Tele2, а МТС в начале года уже сообщил абонентам, что стоимость тарифов при сохранении набора услуг вырастет на 60 рублей.

В пресс-службе «Вымпелкома» подтвердили, что действительно могут «изменить» цены на часть архивных тарифов. Там пообещали заранее предупредить абонентов и дать возможность сменить план или выбрать бонусы. Сейчас у компании около 40 тарифов в архиве со стоимостью от 650 до 2500 рублей в месяц. В «МегаФоне» и Tele2 отказались от комментариев, а в МТС пояснили, что при повышении цен тоже давали абонентам возможность сменить тариф. В компании связали подорожание услуг с ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей и других своих расходов.

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С ростом цен операторы хотят стимулировать абонентов выбирать новые тарифы, полагает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. По его словам, основная метрика мобильного тарифа — это стоимость 1 гигабайта трафика, с этой точки зрения новые тарифы могут оказаться даже дешевле. Но операторы все равно окажутся в выигрыше, поскольку средний чек с пользователя при актуальных тарифах выше. По его мнению, сейчас ситуация для повышения цен сложилась благоприятная: операторы «большой четверки» заинтересованы в росте монетизации больше, чем в наращивании абонентской базы.

При этом средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился — на 15 процентов, свидетельствуют данные Content Review. В прошлый раз тарифы были на таком уровне в 2017 году. Цены в низком сегменте упали из-за отмены безлимитных тарифов. Самой дешевой связь оказалась в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве.

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Платон Щукин
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