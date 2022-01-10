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В России подешевела сотовая связь

Средний минимальный тариф на сотовую связь в России в 2021 году снизился на 15 процентов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Средний минимальный тариф на сотовую связь в России по итогам 2021 года снизился на 15 процентов, показали данные исследования Content Review (есть в распоряжении «Ленты.ру»). Ранее тарифы находились на таком уровне лишь в 2017 году. Цены в низком сегменте упали из-за отмены безлимитных тарифов.

Самой дешевой связь оказалась в Ямало-Ненецком округе, Магаданской области, Ханты-Мансийском округе, Сахалинской области и Москве. Дороже всего по итогам 2021 года мобильные услуги были в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Дагестане. Руководитель Content Review Сергей Половников указал, что помимо отказа от безлимитных тарифов падению цен на минимальный пакет услуг поспособствовали специальные новогодние предложения Tele2 и МТС с большими пакетами интернет-трафика на федеральном уровне. «Это позволило увеличить доступность связи в регионах, где тарифы традиционно были высокими», — говорит он. В Tele2 указали, что сотовая связь в России остается одной из самых дешевых в мире при сохранении высокого уровня качества, а также заявили, что причиной снижения цен на минимальный пакет стала жесткая конкуренция».

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Однако в верхнем ценовом сегменте тарифы были повышены. Например, МТС в начале января уведомила часть клиентов об увеличении стоимости тарифов с 17 января на 60 рублей, а «Билайн» в конце декабря поднял цены на ряд тарифов в Ярославской области и Краснодарском крае. МТС объясняет рост цен тем, что содержать и строить сети стало дороже. Кроме того, увеличилась в цене электроэнергия и услуги внешних подрядчиков. Глава Content Review Половников считает, что основная цель действий в высоком ценовом сегменте — заставить абонентов перейти на подписки, включающие их онлайн-кинотеатры и другие контентные сервисы. Повышение цен на тарифы приведет к тому, что «использовать тариф без какой-либо включенной подписки будет просто невыгодно», заявил он.

О намерении поднять цены операторы предупреждали в декабре 2021 года. Тогда Половников объяснил, что расходы поставщиков мобильных услуг растут, а доходы снижаются. Компании обязаны выполнять требования «закона Яровой» (хранить записи телефонных разговоров, SMS и интернет-трафик пользователей сроком 6 месяцев), а также готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым сайтам. Кроме того, операторы должны постоянно инвестировать в развитие сетей из-за увеличения объема потребляемого трафика.

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Софья Ермакова
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