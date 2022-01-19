В Госдуме предложили полностью запретить суррогатное материнство в России

В России следует полностью запретить суррогатное материнство. С таким предложением выступила председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, сообщает в среду, 19 января, РИА Новости.

Она уточнила, что в комитете поддерживают внесенный законопроект, который предусматривает запрет суррогатного материнства для иностранцев.

Останина подчеркнула, что суррогатное материнство ущемляет и права женщин, и права детей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели запретить российским суррогатным матерям рожать для иностранцев. Предполагается, что соответствующий проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» могут принять в первом чтении в феврале.

Проект предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать суррогатных матерей на территории России. Кроме того, вводится обязательное получение детьми гражданства России, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.

Парламентарии пояснили, что это связано с известными случаями гибели детей, которые были специально рождены для вывоза за границу.