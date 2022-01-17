В Госдуме захотели запретить суррогатным матерям рожать для иностранцев

В Госдуме захотели запретить российским суррогатным матерям рожать для иностранцев: соответствующий проект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» могут принять в первом чтении в феврале. Об этом в понедельник, 17 января, пишут «Известия».

Проект предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать суррогатных матерей на территории России. Кроме того, вводится обязательное получение детьми гражданства России, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.

По словам парламентариев, это связано с известными случаями гибели детей, которые были специально рождены для вывоза за границу. Документ готовы поддержать в комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, который является соисполнителем законопроекта.

Как уточнил зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, Россия — одна из стран, где суррогатное материнство возможно, при этом в Германии, Австрии, Италии, Франции, странах Прибалтики это запрещено. «В Великобритании оно существует только на бесплатной основе, то есть исключается отношение к ребенку как к товару. В Швейцарии суррогатное материнство запрещено на уровне Конституции. Поэтому я считаю, что наличие у нас в стране норм суррогатного материнства не должно превратить наше государство в канал для торговли детьми», — пояснил Выборный.

В декабре 2021 года глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщал, что В Госдуму внесен законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев на территории России. «Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян — потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям», — рассказал Пискарев.

