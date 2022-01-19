Порошенко спел в зале суда

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, спел в зале Печерского районного суда Киева после избрания ему меры пресечения. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал APnews.

На размещенных в сети кадрах видно, как экс-глава государства исполняет гимн страны, присутствующие в зале его поддерживают и также начинают петь. Рядом с политиком стоит его жена Марина и адвокат Илья Новиков.

Порошенко выпустили из здания суда под личное обязательство — эта мера пресечения подразумевает, что подозреваемый соглашается сдать заграничный паспорт и обещает явиться в суд по первому требованию. Обвинение требовало взять его под арест.

На Украине пятого президента обвиняют в госизмене. Так следователи рассматривают его причастность к поставкам угля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в период президентства в 2014-2019 годах.

