Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Порошенко спел в зале суда

Экс-президент Украины Порошенко спел гимн после суда по избранию меры пресечения

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, спел в зале Печерского районного суда Киева после избрания ему меры пресечения. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал APnews.

На размещенных в сети кадрах видно, как экс-глава государства исполняет гимн страны, присутствующие в зале его поддерживают и также начинают петь. Рядом с политиком стоит его жена Марина и адвокат Илья Новиков.

Материалы по теме:
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября
«Это не страшно, это смешно» Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
«Это не страшно, это смешно»Зеленский решил устранить главного конкурента. Как дело Порошенко изменит политику Украины?
Вчера

Порошенко выпустили из здания суда под личное обязательство — эта мера пресечения подразумевает, что подозреваемый соглашается сдать заграничный паспорт и обещает явиться в суд по первому требованию. Обвинение требовало взять его под арест.

На Украине пятого президента обвиняют в госизмене. Так следователи рассматривают его причастность к поставкам угля с территорий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик в период президентства в 2014-2019 годах.

Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Курс рубля взлетел
Блинкен назвал Киев самым популярным пунктом назначения в мире
Борец-чемпион покончил с собой в 29 лет
В Госдепе заявили о готовности наладить диалог с Россией
На парковке московского ТЦ произошла драка между приезжими
В МИД России заявили об отсутствии угрозы полномасштабной войны в Европе
Россиянка нашла на улице 500 тысяч рублей и вернула владельцу
Девушка покрасилась в домашних условиях и осталась с «бахромой» вместо челки
В Европе потребовали запретить майнинг
Французская гаубица совершила рекордный выстрел
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter