Власти Подмосковья вслед за Москвой продлили ограничения

Власти Подмосковья продлили режим удаленной работы для 30 процентов сотрудников до 25 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Московской области.

Кроме того, подмосковные власти вслед за столичными требуют перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. В сообщении подчеркивается, что эти ограничения вводятся из-за распространения омикрон-штамма.

Всем указанным лицам, независимо от того, работают они или нет, рекомендуется соблюдать домашний режим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить режим удаленной работы для 30 процентов работников в Москве до 1 апреля. Также до указанной даты решено продлить домашний режим для лиц старше 60 лет и хронически больных.