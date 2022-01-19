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Власти Подмосковья вслед за Москвой продлили ограничения

Правительство Московской области продлило режим удаленной работы до 25 февраля

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Власти Подмосковья продлили режим удаленной работы для 30 процентов сотрудников до 25 февраля. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте правительства Московской области.

Кроме того, подмосковные власти вслед за столичными требуют перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. В сообщении подчеркивается, что эти ограничения вводятся из-за распространения омикрон-штамма.

Всем указанным лицам, независимо от того, работают они или нет, рекомендуется соблюдать домашний режим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин распорядился продлить режим удаленной работы для 30 процентов работников в Москве до 1 апреля. Также до указанной даты решено продлить домашний режим для лиц старше 60 лет и хронически больных.

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Роман Кирьянов
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