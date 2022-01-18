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Собянин продлил ограничения в Москве из-за омикрона

Мэр Собянин: сроки домашнего и удаленного режимов в Москве продлены до 1 апреля
Сергей Собянин

Сергей Собянин. Фото: Пресс-служба Президента РФ / Globallookpress.com

Удаленный режим работы для 30 процентов сотрудников продлен в Москве до 1 апреля из-за распространения омикрона. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем личном сайте.

При этом мэр Москвы отметил, что рекомендует, где это возможно, перевести на удаленку как можно большее количество работников.

«Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно», — добавил мэр.

Также до 1 апреля решено продлить домашний режим для лиц старше 60 лет и хронически больных.

Ранее мэр Москвы спрогнозировал двукратный рост заражений в столице в течение ближайших двух недель. Связана такая динамика с распространением омикрон-штамма.

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Роман Кирьянов
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