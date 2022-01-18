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Собянин спрогнозировал рост числа заболеваний в Москве

Собянин: на этой неделе количество заболеваний COVID-19 в Москве вырастет в два раза

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Одновременно с ростом доли омикрон-штамма растет и количество заболеваний COVID-19 в Москве. Об этом во вторник, 18 января, заявил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем Youtube-канале.

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Градоначальник отметил, что на прошлой неделе заболеваемость в столице выросла вдвое. По его прогнозам, на этой неделе количество заболеваний COVID-19 среди горожан также вырастет в два раза. Сколько этот рост будет продолжаться — покажет практика, отметил Собянин. Он также предрек колоссальную нагрузку на медицинские учреждения.

По данным оперштаба, на 18 января в Москве за сутки выявили 8342 новых случаев коронавируса. Днем ранее, 17 января, в столице было зафиксировано 7529 новых заражений. Таким образом, антирекорд по приросту заболеваемости COVID-19 обновляется в городе второй день подряд.

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Евгения Куликова
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