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Посольство России обвинило СМИ Швеции в раздувании антироссийских страхов

Посольство РФ в Швеции обвинило местные СМИ в раздувании «антироссийских страхов»

Фото: Посольство России в Швеции / Facebook

Посольство России в Швеции обвинило шведские СМИ в раздувании беспочвенных «антироссийских страхов». Об этом говорится на странице дипведомства в Facebook. По словам дипломатов, эта кампания ведется с подачи шведских политиков.

В посольстве отметили, что в последнее время диппредставительство начали поступать просьбы от граждан Швеции, в частности, от пожилых и детей, к России «не нападать» на их страну.

«Рассматриваем эти опасения как прямой результат развернутой в шведских СМИ с подачи здешних политиков беспрецедентной пропагандистской кампании по раздуванию беспочвенных антироссийских страхов», — сообщили в посольстве.

В диппредставительстве подчеркнули, что Россия нет и не было намерений нападать на королевство.

«Напротив, мы хотели бы иметь добрососедские отношения с нашими шведскими партнерами и развивать с ними взаимовыгодный диалог во всех областях, включая сферу безопасности, что неоднократно официально предлагали Стокгольму, но неизменно получали отказ или натыкались на гробовое молчание», — пояснили дипломаты.

В посольстве заверили, что Россия никогда не принесет войну в дома шведских граждан, «а все инсинуации о противном имеют своей целью убедить рядовых налогоплательщиков в необходимости тратить больше денег на военные нужды и послушно следовать указаниям из-за океана».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение к народу, в котором призвал не поддаваться панике из-за сообщений о возможном вторжении России. Он заявил, что «война идет уже восемь лет, и риски не стали больше, просто стал больше ажиотаж вокруг них». Он посоветовал украинцам «выдохнуть и успокоиться» и не бежать скупать гречку и спички в магазинах.

Марина Совина
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