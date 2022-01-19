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Зафиксирован всплеск интереса россиян к знакомствам

Из-за новогодних праздников россияне активнее пользовались сайтами знакомств

Фото: Pixabay

В январские праздники был зафиксирован всплеск интереса россиян к онлайн-знакомствам, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ЮKassa и сайта знакомств Mamba.

По данным аналитиков, в новогодние праздники россияне активнее пользуются сайтами знакомств: девушки на 15 процентов охотнее отвечают мужчинам, а переписки в целом становятся на 20 процентов длиннее по сравнению с осенними месяцами — это может быть связано с тем, что у пользователей больше свободного времени, заявили авторы.

«Женщины больше настроены на совместные поездки — в праздники соответствующая цель стала у них на 17,5 процентов популярнее, чем осенью. А мужчины на 50 процентов чаще указывали, что их цель знакомства — отношения. Возможно, это связано с началом нового календарного года и планами на новую жизнь», — отмечают аналитики. Также сообщается, что с 1 по 9 января пользователи из России сделали на сайтах знакомств на 62 процента больше покупок и потратили на 3 процента больше денег, чем в прошлом году.

Ранее специалист по свиданиям Фрэнсис Келлер назвала способы улучшить свой аккаунт на сайте знакомств. По словам эксперта, при заполнении биографии необходимо помнить о «волшебной формуле»: 70 процентов информации должно быть посвящено владельцу профиля и 30 процентов — пожеланиям относительно партнера.

Марина Совина
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