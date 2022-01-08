Специалист по свиданиям назвала способы улучшить свой профиль на сайте знакомств

Чтобы профиль на сайте знакомств привлекал внимание, необходимо быть честным, достаточно подробно заполнить графу «о себе», и отказаться от селфи. Британский специалист по свиданиям Фрэнсис Келлер в разговоре с таблоидом The Sun назвала способы улучшить свой аккаунт на сайте знакомств.

По словам эксперта, при заполнении биографии необходимо помнить о «волшебной формуле»: 70 процентов информации должно быть посвящено владельцу профиля и 30 процентов — другому человеку. «В последних 30 процентах не перечисляйте все, что вы хотите от партнера. Вместо этого сосредоточьтесь на типе человека, которого вы ищете, и ценностях, которыми он обладает», — пояснила она.

Келлер обратила внимание, что соискателям также стоит отказаться от селфи, чаще улыбаться, не использовать фильтры, выставить хотя бы одну фотографию в полный рост и появиться в кадре с домашним животным. «Человек составляет мнение о вас за одну сороковую долю секунды, поэтому ваши фотографии должны быть хорошими. Никаких селфи, никаких надутых губ, солнцезащитных очков и головных уборов. Не прячьте лицо, это делает вас нечестным», — отметила эксперт.

Специалист указала, что как только дело дойдет до знакомства необходимо ненавязчиво и оригинально начать разговор, чтобы разглядеть характер и стремления человека. «Не говорите: "Привет, как дела?" люди получают подобные сообщение 20 раз за день. Задав вопрос человеку, вы даете ему простой способ завязать общение, например: "Я люблю готовить. Какое твое любимое блюдо?" или "Я могу обыграть любого в шахматы, хочешь сыграть?"», — рассказала Келлер.

Эксперт отмечает, что первые диалоги не стоит вести слишком долго и нужно как можно быстрее постараться назначить дату встречи. «Исследования показали, что чем дольше вы разговариваете с кем-то в Интернете, тем меньше вероятность того, что вы назначите свидание», — заключила она.

Ранее жительница Австралии, 19 лет искавшая любовь и сходившая на тысячу свиданий, дала советы по поиску «того самого». 41-летняя уроженка Польши Анна Свобода рассказала, что начала искать пару на сайтах знакомств в 22 года. Сходив на тысячу свиданий, девушка, как она заявила, многое поняла о мужчинах. Она отметила, что они зачастую бывают более ранимыми, чем женщины, но им приходится скрывать свою уязвимость из-за навязанных стереотипов.

Спустя многие годы поиска девушка встретила «того самого» — с будущим мужем ее познакомили друзья. Девушка считает залогом их счастливых отношений схожие взгляды на жизнь.