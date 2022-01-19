В Госдуме прокомментировали приглашение Путина и Зеленского для диалога в Турцию

Приглашение президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Турцию является желанием Анкары повысить свою роль на постсоветском пространстве. Такой комментарий дал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, пишут «Известия».

По его словам, Турция хочет навязать себя в качестве посредника. Однако, как отметил депутат, изначально она не признает возвращение Крыма в Россию и продолжает развивать тезис об «оккупации» полуострова. «Навязывание Турцией посредничества между Россией и Украиной может быть объяснено только желанием повысить свою роль и значимость в этом регионе», — подчеркнул Затулин.

Он уточнил, что с российской стороны было бы достаточно нерасчетливо откликаться на данное предложение о посредничестве Турции. Поставка Анкарой Киеву беспилотников Bayraktar ярко демонстрирует позицию турецких властей в украинском вопросе, заключил депутат.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил посетить страну российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, чтобы уладить разногласия между двумя государствами. Отмечается, что в ближайшие недели он отправится в Киев для переговоров с украинским лидером.