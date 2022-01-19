В МИД Великобритании сочли ситуацию вокруг Украины ключевым приоритетом

Министерство иностранных дел Великобритании считает ситуацию вокруг Украины приоритетным направлением. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, как все и ожидают, у британского МИД есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие событий, связанных с Украиной. Дипломат подчеркнул, что это ключевой приоритет для британского министерства.

Помимо этого, глава ведомства Лиз Трасс дала понять, что «любое вторжение» на Украину повлечет за собой масштабные последствия и значительные издержки, рассказал собеседник издания.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник писало, что Великобритания может перейти на кризисный режим в ближайшие дни из-за обеспокоенности властей ситуацией на границе России и Украины. Уточняется, что соответствующее уведомление сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) страны получили ранее на этой неделе. «Это критически важная работа по формированию и обеспечению безопасности», — говорилось в поручении.

