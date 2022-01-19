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В МИД Великобритании сочли ситуацию вокруг Украины ключевым приоритетом

The Telegraph: МИД Великобритании считает ситуацию вокруг Украины ключевым приоритетом

Фото: Toby Melville / Reuters

Министерство иностранных дел Великобритании считает ситуацию вокруг Украины приоритетным направлением. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, как все и ожидают, у британского МИД есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы реагировать на любое развитие событий, связанных с Украиной. Дипломат подчеркнул, что это ключевой приоритет для британского министерства.

Помимо этого, глава ведомства Лиз Трасс дала понять, что «любое вторжение» на Украину повлечет за собой масштабные последствия и значительные издержки, рассказал собеседник издания.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник писало, что Великобритания может перейти на кризисный режим в ближайшие дни из-за обеспокоенности властей ситуацией на границе России и Украины. Уточняется, что соответствующее уведомление сотрудники Министерства иностранных дел (МИД) страны получили ранее на этой неделе. «Это критически важная работа по формированию и обеспечению безопасности», — говорилось в поручении.

Марина Совина
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