В Германии начали расследование в отношении глав МИД и Минэкономики

Прокуратура Берлина начала расследование в отношении руководства германской партии «Союз-90"/"зеленые» — главы МИД Германии Анналены Бербок и вице-канцлера, главы Минэкономики Роберта Хабека — по делу о незаконных «коронавирусных» выплатах. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, в 2020 году шесть членов правления партии «зеленых» незаконно получили «коронавирусные» выплаты в размере 1,5 тысячи евро каждый. Среди них — действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек и другие члены политического объединения — Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач.

Отмечается, что расследование было инициировано на основании жалоб частных лиц, которые ссылались на сообщения СМИ за прошлый год. При этом вопрос о выплатах Бербок всплыл еще во время избирательной кампании. До ее избрания кандидатом в канцлеры ФРГ, в мае 2021 года она призналась, что не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода в период с 2018-го по 2020 год и не сообщила об этом спикеру Бундестага. Речь шла о 25 220 евро — трех рождественских бонусах в размере от 6 790 до 9 300 евро и «коронавирусной» выплате в размере 1 500 евро. Тогда Бербок отметила, что ее «больше всего расстраивало» то, что она сразу же не сообщила о выплатах.

Прокуратура Берлина и сама партия «зеленых» подтвердили изданию проведение расследования.

Ранее немецкая прокуратура провела обыск в офисе подразделения финансовой разведки (FIU) министерства финансов. Рейд состоялся в рамках расследования эффективности борьбы с отмыванием денег. Контрольный орган заподозрил чиновников в игнорировании сообщений о мошенничестве, полученными от банков. По сообщениям контролирующего органа, целью рейда было «выяснить, было ли вовлечено руководство и ответственные лица в министерстве и других надзорных подразделениях в решения FIU, и если да, то в какой степени».