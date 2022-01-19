Российский депутат пронес в красную зону самогон, сало и чеснок

Депутат Курской областной думы от КПРФ Николай Карцев рассказал, как пронес в красную зону к сестре бывшей супруги самогон, сало и чеснок. Его слова приводят «Курские известия».

Он собрал ей сумку в больницу, куда положил чеснок, кусок сала, хреновину, банку меда и самогонку. 1 января 2021 года он отправился в учреждение. «Я вошел в коридор на первом этаже, там никого, расслабились, что ли. Начал звонить свояченице, врач выскочил: "Что такое? Почему вы вошли? Да еще без маски"», — поделился Карцев. После он передал сумку свояченице и отправился домой.

В день ВДВ, 2 августа, к нему подошла незнакомая женщина и поблагодарила. «Говорит: "Спасибо вам, Николай Афанасьевич, мы все четверо выздоровели! Врачи в палату заходили, спрашивали: "Чего самогонкой пахнет?" А мы им говорили, что руки дезинфицируем», — передал ее слова депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Николай Тищенко похвастался необычной вакцинацией от COVID-19. Во время беседы телеведущая Екатерина Осадчая спросила его о том, каким препаратом он прививался. Тищенко заявил, что переболел и «вакцинировался ковидом».