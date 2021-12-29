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Украинский депутат похвастался необычной вакцинацией от коронавируса

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко: я вакцинировался ковидом

Кадр: Світське життя / YouTube

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко похвастался необычной вакцинацией от коронавируса. Об этом он высказался в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». Фрагмент его интервью был опубликован на YouTube.

Во время беседы телеведущая Екатерина Осадчая спросила депутата о том, каким препаратом он прививался от COVID-19. Отвечая, Тищенко заявил, что переболел и «вакцинировался ковидом».

После этого, глядя на удивление лицо журналистки, парламентарий уточнил, что на самом деле прививался вакциной Pfizer.

Ранее во время общения с журналистами Николай Тищенко предложил тестировать людей на принадлежность к украинскому народу с помощью сала. «Я очень люблю сало. Я генетически настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь — ты не украинец», — пояснил депутат.

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Георгий Нестеров
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