Украинский депутат похвастался необычной вакцинацией от коронавируса

Депутат Верховной Рады Николай Тищенко похвастался необычной вакцинацией от коронавируса. Об этом он высказался в эфире программы «Светская жизнь» на украинском телеканале «1+1». Фрагмент его интервью был опубликован на YouTube.

Во время беседы телеведущая Екатерина Осадчая спросила депутата о том, каким препаратом он прививался от COVID-19. Отвечая, Тищенко заявил, что переболел и «вакцинировался ковидом».

После этого, глядя на удивление лицо журналистки, парламентарий уточнил, что на самом деле прививался вакциной Pfizer.

Ранее во время общения с журналистами Николай Тищенко предложил тестировать людей на принадлежность к украинскому народу с помощью сала. «Я очень люблю сало. Я генетически настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь — ты не украинец», — пояснил депутат.