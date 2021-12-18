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В Верховной Раде предложили вычислять украинцев по салу

Депутат Рады Тищенко: каждый генетически настроенный украинец должен любить сало

Фото: РИА Новости

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко предложил вычислять настоящих украинцев по их отношению к салу. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Общаясь с журналистами, парламентарий заявил, что каждый украинец обязательно должен любить сало. Он также отметил, что с помощью этого блюда можно тестировать людей на их принадлежность к украинскому народу.

«Я очень люблю сало. Я генетически настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь — ты не украинец», — подчеркнул Тищенко.

Ранее депутаты Верховной Рады выступили с инициативой учреждения государственного праздника для поддержания народного духа и привлечения иностранных туристов в страну. В качестве подобного значимого события парламентарии предложили отмечать День борща.

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Алевтина Запольская
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