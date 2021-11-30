Депутаты Рады предложили увековечить праздником «исключительно украинское» блюдо

Депутаты Верховной Рады Украины собрались установить государственный праздник для поддержки украинского духа и заманивания иностранных туристов в страну. Законотворцы решили, что праздник для популяризации украинской культуры должен быть в честь «чего-то исключительно украинского» — и выбрали борщ. Планами по принятию законопроекта о Дне борща поделилась депутат из партии «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Борщ наш, и это бесспорно», — рассказала Кравчук на странице в Facebook. Член правящей партии, она зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления «О назначении Дня украинского борща», который предложила праздновать каждую вторую субботу сентября.

На идею увековечить блюдо с энтузиазмом откликнулись и другие украинские депутаты. «День украинского борща должен стать фантастическим праздником. Это поддержка украинского духа и популяризация чего-то исключительно украинского», — заявил народный избранник из партии «Голос» Ярослав Юрчишин. Однако, по некоторым данным, День борща уже существует неофициально и празднуется 10 ноября.

В начале 2021 года Украина в целях защиты борща от принадлежности к русской культуре подала в ЮНЕСКО досье «Культура приготовления украинского борща» с просьбой включить суп в список украинского нематериального наследия. «Когда вы заходите в ресторан за границей, то, скорее всего, в меню вы увидите "Борщ (русский суп)"», — сетовал украинский повар Евгений Клопотенко.

Ранее поисковая система Google включила борщ в список «10 блюд, которые повлияли на русскую кухню».