Группа мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

Группа мигрантов попыталась незаконно пересечь польско-белорусскую границу. Об этом сообщает погранслужба Польши в Twitter.

По сообщению ведомства, в ночь с 18 на 19 января 32 человека прорвались на территорию Польши в районе деревни Мельник из Белоруссии. Мигранты забрасывали пограничников камнями и пытались поломать забор. Уточняется, что на границе задержали граждан Египта, Эритреи, Турции и Йемена.

Помимо этого польское ведомство опубликовало видео с повреждениями ограждения, которые нанесли нелегалы при попытке пересечь границу. По всей видимости мигранты прорвали проволоку, чтобы попасть на территорию Польши.

Ранее глава Бюро нацбезопасности Польши Павел Солох заявил, что Минск готов пойти на новые провокации, поэтому официальная Варшава должна сделать все возможное, чтобы защитить своих граждан. По его словам, строительство нового заграждения на границе Польши с Белоруссией может временно ослабить защиту и спровоцировать атаки нелегалов, направляемых белорусскими силовиками.

