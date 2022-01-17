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В Польше испугались провокации белорусских силовиков на границе

Глава Бюро нацбезопасности Польши: Минск пойдет на новые провокации на границе

Фото: Reuters

Строительство нового заграждения на границе Польши с Белоруссией может временно ослабить защиту и спровоцировать атаки нелегалов, направляемых белорусскими силовиками. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности республики Павел Солох в эфире Польского радио.

По его словам, Минск готов пойти на новые провокации, поэтому официальная Варшава должна сделать все возможное, чтобы защитить своих граждан.

Власти Польши рассказали о планах построить забор на границе с Белоруссией осенью 2021-го, строительство хотят завершить в первом полугодии 2022 года. Этот проект появился после обострения миграционного кризиса на границе. После его начала Варшава возвела ограждение из колючей проволоки, которое оказалось слабой преградой для мигрантов. Испугавшись нового обострения, польские власти решили выделить около 1,615 миллиарда злотых (414 миллионов долларов) на новое сооружение. Деньги целиком поступят из бюджета страны.

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Виктория КондратьеваНиколай Кондратьев
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